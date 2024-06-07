機場工作人員提醒：不要在行李箱上系絲帶 【新唐人北京時間2024年06月07日訊】為避免行李延誤、提取行李費事或擔心行李無法順利到達目的地，熱衷於旅行的人往往會選擇不託運行李。如果必須託運行李，有些人會在行李箱上添加個人標記，以方便提取，然而，機場工作人員警告不要這樣做。 許多旅行者已經養成了為行李箱系上彩色絲帶、行李標籤或其它配件的習慣，以使自己的行李箱能夠脫穎而出，方便在傳送帶上辨認。但行李處理人員透露了一個令人驚訝的原因，儘管有明顯的好處，但不應該在行李上系識別絲帶。 都柏林機場行李處理人員約翰（John）在接受RSVP Live採訪時表示，他建議不要在行李箱上系識別絲帶，因為它們可能會導致行李被延後裝上飛機。 「人們系在行李箱上以幫助識別的絲帶可能會導致行李在大廳掃描時出現問題」，他說，如果行李無法被自動掃描，則最終可能需要人工處理，這可能意味著您的行李無法及時登機。 約翰還建議，取下行李箱上的舊貼紙也是一個好主意，因為舊貼紙可能會給「掃描過程帶來混亂」。 約翰還分享了他的重要行李箱技巧，包括將行李箱的輪子向上放置，以減少被損壞的風險，並強調一件看似無害的物品可能讓您陷入困境。 「永遠不要將杏仁糖裝在行李箱中」，他警告說，「它的密度與某些爆炸物相同，因此您的行李將被移除，您將被叫下飛機進行行李搜查。」 如果您的行李在旅行中丟失，旅行專家有提示。庫爾伯格（Erika Kullberg）是一名律師，她經常在YouTube上製作視頻分享飛行技巧，她建議在辦理登機手續前給行李箱拍照。 「如果您的行李受損、延誤或丟失，航空公司將承擔高達3,800美元的賠償責任」，她說，「我拍照是為了證明行李箱在辦理登機手續時的樣子，以防需要索賠。」 根據公民諮詢局的說法，如果託運行李延誤、損壞或丟失，乘客有合法權利要求賠償。在大多數情況下，航空公司會向受影響的乘客提供內衣和肥皂等必需品，以及少量資金用於更換或修復物品。 行李箱的某些損壞可能是乘客自己造成的，比如行李箱裡的一瓶香水或防晒霜可能會泄漏並損壞內襯，或者易腐爛的食物可能會變質，尤其是在行李延誤的情況下。 當你打包行李箱時，請遵循以下簡單的規則：將所有液體放入可密封的塑料袋中，將最重的物品放在行李箱底部靠近輪子的位置，以降低行李箱翻倒的風險，並固定或拆除肩帶或其它可能卡住行李傳送帶或旋轉架的附件。 還要注意危險物品，尤其是備用鋰電池，因為有火災風險，這些物品是禁止託運的，但可以隨身攜帶。請注意，某些食物，如奶酪，可能會引發機場爆炸物檢測儀的誤報。 （記者李昭希編譯報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/06/07/a103887579.html