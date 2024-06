韩国独立摇滚乐队Say Sue Me中国演唱会突然被取消

韩国歌手近9年来首次于中国的专场演出,在预定举办的前3周突然遭到取消。韩联社引述消息报道,原定于7月12日在北京举行的韩国独立摇滚乐队Say Sue Me(告诉我)的专场演出被取消,该乐队也通过Instagram账号证实这一消息。 报道指出,在此之前,北京市文化和旅游局批准Say Sue Me于7月12日在北京举办专场演出。由于中方批准韩国流行歌手在京开专场演出实属罕见,因此这一消息曾备受关注。专场演出被取消的具体原因尚不得而知。 Say Sue Me在Instagram发帖说:“其实获得了7月在中国北京的演出许可,演出海报也出来了,在等待发布公告的时候,接到了取消许可的通知。" 该乐队并吐露说:“原以为限韩令吹来了暖风,但太可惜了"、"总有一天能见到中国的各位吧?" Say Sue Me在2019年韩国大众音乐奖获颁最佳现代摇滚专辑和歌曲奖项,曾在美国南方音乐节(SXSW Festival)、英国及欧洲巡回演出35天,为一支4人组成的冲浪摇滚乐队。 Say Sue Me代表崔秀美在接受《韩民族日报》电话采访时表示,北京演唱会被取消,主办方称"因为这在中国的网络上引起了争议"。她表示,中国主办方首先提议演出,上个月联系时他们说获得了演出许可,“但上周我又接到电话说它(演出)被取消了。” 崔秀美说,中方主办方表示“(北京市)文化和旅游局已吊销演出许可证”,但没有解释具体原因,他们只是说“这变得很困难,因为这在中国成为了一个网络问题”。 自2016年美军决定在韩国部署反导弹系统“萨德”(THAAD,末端高空战区防御系统)以来,中国就实施非正式"限韩令”,以进行报复。据韩媒报导,韩国外交部长赵兑烈今年5月中旬与中国外交部长王毅在北京会谈,曾间接提到了解除限韩令的必要性。 自2015年韩国男团BIGBANG在中国11座城市举行巡演后,韩国流行歌手在中国专场演出近9年多来处于停摆状态。中国政府“限韩令”禁止韩国艺人在中国的演艺活动,韩国电视剧、电影也很难在中国播出。