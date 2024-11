「蜜柑站長」不是第一！台人氣吉祥物排行出爐 菜奇鴨也擠上榜

你是誰的粉? NO. 10 農村小童─童嘉儂 農村小童 NO. 9 石虎家族與歐米馬 石虎家族Love&Life 「吉祥物」不管在哪裡都是可愛迷人的角色,不只許多品牌都有自己的吉祥物,城市及政府機關也經常以吉祥物來進行觀光及活的宣傳,日本知名的熊本熊、船梨精就是十分經典的例子。在臺灣有哪些具有代表性的吉祥物呢?收集了各縣市以及政府機關的可愛吉祥物們,透過輿情分析系統調查出其中的TOP 10,這幾個人氣角色你都認識嗎?除了因為可愛外型和活潑性格而受到大眾喜愛的吉祥物之外,其實也有不少吉祥物是因為特殊的名字或象徵意義而受到矚目,甚至也有吉祥物因為外形過於「奇葩」而聲名大噪,今天就一起來看看這些各具特色的吉祥物們吧!頭戴斗笠、留著可愛小瓜呆髮型的「農村小童」是農村水保署南投分署的吉祥物,總是穿著綠色條紋衣、咖啡色短褲和黃色雨鞋的他經常出沒在農村的各個角落,並邀請大家跟著他的腳步一起覽遊農村的美麗風光。農村小童其實還有自己的名字「童嘉儂」,人稱「地表最強潮童」的他熟知彰化、南投、雲林、嘉義農村的各種大小事,會將這些療癒的農村小故事發布在臉書粉絲專頁上與大家分享,在不少農村相關活動中也可以看見他的身影,深得許多人喜愛,網友討論「小童好可愛」、「凌晨四點跑馬拉松的小童還能這麼,佩服佩服」、「小童跳舞真好看」。 石虎家族與歐米馬是代表著臺中的城市吉祥物,由石虎一家的「虎爸」、「虎媽」、姐姐「樂虎」、弟弟「來虎」以及鄰居爺爺「歐米馬」組成。可愛的石虎一家人加上帥氣的歐米馬爺爺總是經常出現在臺中的各種大小活動中,是這座城市最得力的宣傳大使。 石虎家族與歐米馬其實最初是因為2018年臺中世界花卉博覽會誕生的吉祥物,花博結束後便轉任為臺中的城市吉祥物,成為市民們的好朋友。感情融洽的虎爸虎媽、天真無邪的樂虎來虎,以及親切的歐米馬爺爺,每次現身都能吸引到一票大小朋友粉絲,「樂虎超可愛」、「歐米馬爺爺是溫泉最佳代言人」、「虎爸的冷笑話好有幽默感」。 NO. 8 菜奇鴨 代表單位:臺南市市場處 臺南市市場巡禮 前陣子在社群上爆紅的「菜奇鴨」是臺南市場吉祥物,以「菜市場」臺語「菜市仔」(tshài-tshī-á)的諧音梗命名,並設計成呆萌可愛的鴨子模樣,讓人看到一秒被征服。尤其坐在菜市場屋頂上呆呆笨笨的樣子,更是讓菜奇鴨成為社群上的明星吉祥物。 其實菜奇鴨是2022年「臺南市市場處吉祥物設計海選活動」獲得第1名的作品,宛如一顆馬鈴薯的菜奇鴨頭上長了一根菜葉,身穿代表菜市場的菜攤圍裙,天生自帶的喜感再加上臺灣人最喜歡的諧音梗,讓菜奇鴨迅速竄紅,成為許多網友最愛的吉祥物,「要台灣人拋棄諧音梗實在是Tainan了」、「有諧音梗就是60分起跳」、「跪求業者製作菜奇鴨公仔」、「終於有成功的吉祥物了」。