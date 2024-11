(影) 官方打擊東莞成「鬼城」！香港、北京經濟也被中共逼入寒冬

中國公安部近期針對廣東省東莞市大規模掃黃,引發當地娛樂業與相關經濟產業全面蕭條,香港的夜生活同樣受到政策收緊而衰落,對當地經濟構成深遠影響。 東莞因中央政府的暴力掃蕩,而變得冷清。 圖 擷取自:X帳號@lammichaeltw 掃黃行動令東莞原本繁華的夜景驟然變調,以常平、厚街鎮為例,夜總會、桑拿及足浴等娛樂場所紛紛關門,五星級酒店也因入住率下降而被稱為「鬼城」。 台資酒店業者指出,這次掃黃力度前所未見,可能長期影響當地娛樂業態。隨著高消費客源流失,酒店、餐飲及零售行業也步入大蕭條,與金融海嘯衝擊相媲美。 不僅如此,過往北京人口雲集的批發市場,在中央政府的暴力掃蕩之下,現如今也是一片慘淡,沒有半點人流。 蕭條的北京團批市場。 圖 擷取自:X帳號@muyang909 香港同樣受到政策壓力而逐漸式微。自習近平政府頒布《港區國安法》後,言論與新聞自由受到嚴重限制,大規模抗議活動被禁止,居民普遍自我審查。香港政府雖推動「香港夜繽紛」活動以振興夜經濟等等,但被批評缺乏新意,難以提振整體經濟。當地餐飲和娛樂消費減少,過去熱鬧的街區,如今變得冷清。 隨著政策加緊控制,香港和東莞的高端客源與外籍居民流失嚴重。專家分析,大陸來港人數雖有所增加,但他們的消費習慣不同,未能填補本地經濟缺口。 香港被习贼彻底毁了。 Hong Kong has been completely destroyed by