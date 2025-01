印度孤兒咖啡館創辦人故事勵志 盼在台灣出中文版

(中央社記者黃雅詩羅馬17日專電)曾是印度街頭孤兒的阿敏謝赫(Amin Sheikh),在孟買創辦僱用孤兒的咖啡館,故事感動許多人,自傳被翻成10種語言。他日前到羅馬演講時接受中央社訪問表示,盼書籍未來也能譯為中文,在台灣傳遞善的力量。 「你相信世上有天使嗎?」已走訪全球多國、發表過數千場演講的阿敏謝赫,常在開場時如此詢問聽眾。他表示,生長在富裕環境的人往往很難理解,對於活在社會底層的貧童,每雙伸出的援手都像天使,即使微小而不經意的善意,都可能為別人生命創造奇蹟。 阿敏謝赫自傳「你造就了今日的我」(I AM BECAUSE OF YOU)被翻譯成英文、西文、法文、德文、日文等,近日首度推出義文版。他日前應邀到羅馬美國學校(AOSR)等多個機構巡講,並將售書所得用來幫助印度街童,盼更多人和他一樣獲得翻轉人生機會。 阿敏謝赫描述,他的童年回憶僅有貧苦、虐待和在街頭求生存,他生父酗酒成性,母親再嫁給會家暴的繼父,他5歲開始被迫去茶水攤打工,稍有犯錯就會被老闆揍,有次他外送打破整疊茶杯,他嚇壞了,因為回家或回店鋪都會挨打,於是開始流浪孟買(Mumbai)街頭。 阿敏謝赫說,印度街頭有成千上萬流浪兒童,他逃到火車站,看見很多小孩在乞討或撿垃圾吃,他因想念母親而哭泣,第一晚就有人過來強暴了他,隨後每晚都發生這種悲劇,過了6個月他終於學會自我保護,「我會打破侵犯者的頭,當時為了求生,叫我殺人也不是問題。」 阿敏謝赫表示,他在街頭過了3年流浪生活,「街童沒有任何玩具,我們每天都在玩真實生存遊戲。」他8歲時,6歲妹妹逃家來找他,他以為自己可以保護妹妹,沒想到第一晚就有黑道擄走妹妹,要把她賣到妓院,幸好一位計程車司機幫妹妹逃脫,「這位司機是我們的天使。」 不久後,阿敏謝赫在街頭遇到一位在孤兒院工作的耶穌會修女,他見對方靠近,立刻丟石頭威脅「滾開,再過來就殺了妳」。修女沒有離開,每天花幾小時說服阿敏謝赫與朋友跟她去孤兒院,「這位修女是我的天使,我在孤兒院度過的10年,改變了我人生的價值觀。」 阿敏謝赫說,妹妹在孤兒院神父的支持下完成大學學業,這對印度貧苦女性是很難得機會,「她成了護士而非妓女,目前已跟著無國界醫生組織工作17年。」 神父介紹阿敏謝赫幫一位知名藝術家幫傭,他因此有機會接觸來自歐美各地人士,他開始自創旅行社兼差當導遊。2003年,這位藝術家送他一份耶誕大禮,帶他去一直憧憬的西班牙巴塞隆納(Barcelona)旅遊,他看見那裡沒有滿街貧童,讓他夢想為印度孤兒開創不同人生。 透過 Google News 追蹤中央社 阿敏謝赫決定以自身經歷激勵貧童,創立「孟買到巴塞隆納圖書館咖啡」(Bombay to