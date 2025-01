美智库倡议北京与台北在特朗普2.0开始之际开放更多直接交流

美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)即将于1月20日正式就任。一家美国智库呼吁,北京与台北应借特朗普2.0任期开始之际,开启更多跨海峡直接交流渠道,“尤其是在双方指定的代表人之间”。该智库还建议,双方应移除近期施加的民间交流障碍。与此同时,北京宣布恢复福建和上海居民赴台“团队游”,引发关注。 长期为美国与台海两岸举行三方“二轨”交流的美国外交政策全国委员会(NCAFP)星期五(1月17日)发布了一份为特朗普新政府制定亚太政策的准备报告。这份报告基于该智库亚太安全论坛(FAPS)上个月组织的一次高层访问。代表团由专家及前政府官员组成,先后访问了北京、上海、台北、东京和首尔,与当地官员及相关人士进行了深入交流。报告旨在为特朗普新政府提供亚太政策建议,以应对地区局势的复杂变化。 这份名为《为特朗普2.0准备:谋求机会及汇聚亚太期望》(Preparing For Trump 2.0: Seeking Opportunities and Aligning Expectations in the Asia-Pacific)的报告说,地区领导人希望新政府上任后能继续加强同盟关系、维持开放沟通渠道以避免误判,同时也不要离开在全球的领导地位。 特朗普上任有机遇和挑战 “他们认为特朗普对问题的非传统性做法可能会带来一些新的机会,不过他们也担忧美国对全球领导地位的态度有所改变,并预想接下来可能会有一段困难的时期,”由亚太安全论坛主任董云裳(Susan Thornton)及该论坛项目经理艾米莉·斯巴克曼(Emily Sparkman)共同撰写的报告说。 在与北京及台北相关人士的访谈后,报告说,台湾海峡依然是一个潜在的热点地区,台北、北京和华盛顿都在试图掌控紧张局势责任归属的话语权。地区各方对不断升级的动态表示关注。