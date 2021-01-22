南京2021年1月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，国际创新领域最负盛名的奖项之一 — “2020年艾奇创新奖（ECI Awards）颁奖仪式”在沪成功落幕。艾奇奖是由国际数字商业创新协会（IECIA）在2014年美国纽约创立的，是全球首个使用“创新的有效性”作为评估标准的数字经济创新的国际奖项。在今年的颁奖典礼上，家电巨头A.O.史密斯的创新产品“橱下冷热即饮净水机”联合天猫小黑盒新品首发活动 — “在微博打造#多喝热水的真相#话题营销”当选“营销创新奖”，令行业内外眼前一亮。

诞生七年以来，艾奇奖专注于表彰在商业模式、产品、服务、技术、营销和管理类别中，以及个人和组织取得的“最有创新性的成就”，以鼓励和激励世界各地在商业和创意产业的创新应用，每一届的获奖者都体现了当下全球资本及市场端对其创新的认可。同样，本届艾奇奖的获奖者也是经由来自世界各地的创意大咖组成的评审团高标准筛选出来的，参评品牌不仅要有过硬的创意，更需要具备更开阔的视野和持续的创新。作为首次参赛的领军企业，A.O.史密斯一举拿下年度创新殊荣，是与自身的创新基因与卓越的研发能力密不可分的。



2020 ECI创新奖揭晓 A.O.史密斯冷热即饮净水机“嗨玩”新营销

洞察消费需求 营销创新找到突破点

“我家的A.O.史密斯热水器是父亲在50多年前买的，过了半个世纪还在用它，你也要洗半个世纪？”这句广告语当年风靡一时，家喻户晓，深入人心，这就是A.O.史密斯。但如今，单纯的广告已经不能俘获人心，营销创新被提及到新的高度。

当下，家庭饮水安全需求爆发式增长，净水机成了炙手可热的产品。而国人还自带喝热水标签，每次喝口热水都伴随着艰辛的跋涉之旅：接水、烧水、灌水、等水凉，同时还承担着喝千滚水的风险，这些人类生存的基本诉求被烦劳的过程所困扰，生活效率和质量直线拉低，如何优雅地喝口热水成为国人的隐形痛点。

A.O.史密斯以创新驱动产品升级迭代，橱下冷热即饮净水机实现一机集成了出冷热净水功能，作为净水机净化效果优异，同时满足了中国消费者喝水就要喝“热水”的特质，繁杂的过程统统抛掉，冷热净水一键即饮。 98度红茶、90度咖啡、80度绿茶，自带三种可选的精准功能性温度，一经问市就获得行业和市场的高度关注和认可。但是，好的产品如何创新推广？特别是如何广泛流传、爆发热点？如何让年轻人pick？也成为众多品牌的思考点。



2020 ECI创新奖揭晓 A.O.史密斯冷热即饮净水机“嗨玩”新营销

打破受众认知 “老梗新议”引发参与热潮

一句公众普遍的认知“多喝热水”，除了对身体好、促进血液循环，更多的感知可能是这也是一句被玩坏的老梗了。

打破受众消费认知，刷新知识壁垒的边界，重新定义多喝热水的真相！#多喝热水的真相#话题上线当天跻身微博热搜榜，A.O.史密斯通过发布了网感十足的“多喝热水的真相”科普短视频，剖析了“多喝热水”的前世今生，从中得知喝热水是老祖宗们传下来的经典智慧，对热水的前世今生的挖掘。同步联合天猫小黑盒新品发布活动，老梗新热议，大量自带标签的热水群众主动参与到UGC中，通过正反观点碰撞搭配微博阵地属性等，吸引到更多年轻人参与并产出温暖人心的内容，话题轻松阅读破亿。

科技创新背书 破解年轻群体沟通密码

A.O.史密斯冷热净水机本轮#多喝热水的真相#话题营销，巧妙地融合了当下年轻人喜爱的网感营销，让大家也重新认识A.O.史密斯品牌，此举也大大增加了90后、95后对品牌的好感。直播中星厨林述巍用产品挑战中餐厅同款菜肴、直播发布新品3D体验等新颖的线上体验，加上微博大V转发优质内容，视频突破500万次的播放，可见触动人心的高级营销的背后，永远都是解决需求的创新产品和深入的思考。

单品销售业绩猛增，加上不失高级感营销，特别是在后疫情期，响应大众对健康生活的关注，这其实也是一种家电企业破局的“解题思路”。

以科技创新催生新发展动能，现如今，年轻消费群体已成为消费市场的主流受众，那么选择更创新的内容和形式与年轻人交流，也成了品牌方与年轻人之间的沟通密码。

品牌引领行业 百年匠心玩转新世代营销

接下来，也许会有越来越多品牌参与到冷热净水机这类创新产品的竞争中来，“多喝热水”是当之无愧的新国潮，让大众提升饮水安全同时，并能热饮一步到位，享受品质健康生活。A.O.史密斯通过准确捕捉净水市场消费痛点创新研发产品，还配合营销创新的高级玩法。当然，好的营销除了会讲故事以外，也会在产品中融入深切的人文关怀，在产品中给予用户尊享品质生活的舒适体验。

A.O.史密斯有这样的成绩应该是离不开它独特的企业文化以及“通过研究，寻找一种更好的方式”这一创新理念，作为一家成立已达146年之久，拥有100多项净水创新专利的企业，A.O.史密斯将会不断创新，展现更多新奇的玩法与脑洞。



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