诺诚健华成功举办首届投资者研发日活动

北京2021年4月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 诺诚健华（香港联交所代码：09969）今日成功举办以“科学驱动创新”为主题的研发日线上线下活动。诺诚健华管理层团队分享了公司最新的研发、临床前以及临床试验进展，并和线上线下众多投资者和分析师进行了深入沟通和交流。

研发日上，诺诚健华联合创始人、董事长兼首席执行官崔霁松博士携公司临床开发、商务拓展（BD）、研发和商业化高管集体出席。崔霁松博士说：“经过五年坚实而快速的发展，诺诚健华建立了一支强有力的管理团队和人才队伍，打造了丰富的产品管线。与此同时，我们保持了财务的稳健性，为业务发展提供了良好的保证。一路走来，诺诚健华离不开各位投资者的信任和支持。未来，我们继续一路同行。”

诺诚健华经过五年的快速发展，各方面取得重大进展。在疫情爆发和美股多次熔断的情况下，公司于2020年3月23日成功在港交所上市，成为2020年港交所生物医药第一股，由此拉开中国生物医药公司在港交所上市的大幕，在2020年年底纳入港股通股票范围，并于2021年2月引入高瓴作为战略投资者；诺诚健华自主研发的国家“重大新药创制”专项成果宜诺凯®（奥布替尼片）于2020年12月25日在中国获批上市，标志着公司进入商业化阶段。与此同时，公司组建了完备的商业化团队，正如火如荼推进奥布替尼惠及更多中国患者；除奥布替尼获批之外，公司研发的其他10多款药物管线进展顺利，在恶性肿瘤和自身免疫性疾病两大领域取得一系列里程碑。

如下是诺诚健华高管在研发日上分享的核心观点：

诺诚健华首席医学官张向阳博士

“我们将继续聚焦肿瘤及自身免疫疾病两大领域，除了继续扩展奥布替尼在血液瘤及自身免疫的适应症，我们也将不断推进其他药物管线临床进展。与此同时，我们也将持续推动药物研发和临床开发囯际化。”

诺诚健华注册及临床开发副总裁赵仁滨博士

“经过几年的研发积累，诺诚健华已经开发了丰富的实体肿瘤产品管线，涵盖靶向药物、肿瘤免疫及抗血管生成和肿瘤转移等作用机制，同时不断推进全球化的临床开发和注册策略，让创新药尽早惠及广大患者。”

诺诚健华医学研究高级总监朱华强先生

“在血液瘤方面，我们正在积极拓展新适应症，深入探索新的联合用药治疗方案，推进奥布替尼一线治疗临床试验。在诺诚健华，我们始终致力于追求更精准、更安全的治疗手段，造福广大淋巴瘤患者。”

诺诚健华医学研究执行总监周伟博士

“我们的免疫管线逐渐丰富，靶向不同机制的药物将不断进入临床阶段；我们以风湿科、神经科和血液科为基石，近年内逐渐增加每个药物的适应症；奥布替尼同时作用于外周和中枢神经免疫系统，在治疗神经科适应症，如多发性硬化，预计有良好的有效性和安全性。”

诺诚健华药理学和转化医学高级总监张斌博士

“转化医学研究旨在将基础研究快速转化为临床医学应用，诺诚健华充分利用公司完备的临床前及临床研发平台，围绕生物标志物并跨学科的整合生物、药理/临床药理、药代、毒理、早期临床开发等多部门发挥一体化优势，迅速将新的项目推进至概念验证，提高药物研发成功率，从而架起从实验台到病床旁的桥梁。”

诺诚健华商务拓展副总裁Manish Tandon博士

“诺诚健华持续积极通过in-licensing模式寻找临床阶段产品补充现有管线，并充分发挥该产品和现有管线的协同效应，再通过自有临床及销售团队进行开发和商业化，最大化产品效益。同时，我们也在积极寻找最佳合作伙伴和合作方式，out-licensing自有管线的中国以外权益，使我们的产品得到充分积极的开发和商业化，最大化管线价值。”

诺诚健华生物学及商务管理副总裁刘瑞勤博士

“‘科学驱动创新’是我们始终坚持的核心理念，因此我们将不断增加源头创新投入，平衡差异化布局，构建可持续发展研发管线。”

诺诚健华生物学副总裁欧阳雪松博士

“诺诚健华将引入临床阶段的大分子项目，通过与奥布替尼及其他自有小分子项目的整合，快速实现市场价值的最大化。我们也将聚焦肿瘤免疫，特别是安全有效的细胞因子及解除肿瘤的免疫抑制，合作开发临床前的早期大分子项目。此外，公司也将建立自己完善的大分子药物研发平台，实现生物药从发现、开发及生产的平衡管线。”

诺诚健华首席技术官陈向阳博士

“诺诚健华打造了‘一站式’的研发平台，也构建了高效的新药开发流程。我们的科学家基于蛋白结构进行药物设计，开发不同作用机制的新药分子，把更多更好的新药推向临床。我们也积极尝试利用新技术如人工智能进行研发，以加速研发进展。”

诺诚健华市场营销及医学事务高级总监司志超博士

“诺诚健华商业化团队和研发部门构建了良好的双向沟通机制。我们不仅致力于把来自源头创新的药物以最快的速度惠及更多有需要的患者，确保药物研发成果最大化满足临床需求，同时我们也把市场需求及时反馈给研发团队，从而实现药物研发与商业化的同频互动，真正实现‘科学驱动创新，患者所需为本’的理念。”

前瞻性声明

本报道含有一些前瞻性声明的披露。除对事实的陈述以外，所有其他声明可被看作是前瞻性声明，即关于我们或者我们的管理部门打算、期望、计划、相信或者预期将会或者可能会在未来发生的行为、事件或者发展所做出的声明。此类声明是我们的管理部门根据其经验和对历史趋势、当前条件、预期未来发展和其他相关因素的认知，做出的假设与估计。该前瞻性声明并不能保证未来的业绩，实际的结果，发展和业务决策可能与该前瞻性声明的设想不符。我们的前瞻性声明同样受到大量的风险和不确定性因素的制约，这可能会影响我们的近期以及长期的业绩表现。

关于诺诚健华

诺诚健华（香港联交所代码：09969）是一家商业化阶段的生物医药高科技公司，专注于恶性肿瘤及自身免疫性疾病治疗领域的一类新药研制，适用于中国病人高发的淋巴瘤、肝癌、胆管癌、尿路上皮癌等多种恶性肿瘤及自身免疫性疾病。现有多个新药产品处于商业化、临床及临床前研发阶段。公司在北京、南京、上海、广州、美国新泽西和波士顿均设有分支机构。

相关链接：https://cn.innocarepharma.com/cn/

相关链接 :

https://cn.innocarepharma.com/cn/

诺诚健华成功举办首届投资者研发日活动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com