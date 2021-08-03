广州2021年8月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月3日-6日，第26届广州国际照明展览会（以下简称“光亚展”）在广州举办。8月3日开幕当天，全球领先的第三方检测认证机构TUV南德意志集团（以下简称“TUV南德”）亮相展会，全方位展示其在照明产品及配件检测认证领域的一站式解决方案，助力企业提升产品竞争力并高效占领国际市场。



展会现场

作为照明及LED产业风向标和业内专业展览贸易平台，2021光亚展着眼于产业发展主轴“智能、健康、跨界融合”，以“当下可为，未来可期”为主题，注入创新内容，为照明及LED行业前沿产品和技术提供展示平台。此次TUV南德照明产品服务部专家技术团队受邀出席，并已在开展前通过线上直播，为近2000名观众解析了照明产品的欧盟ErP和能效标签新法规。展会期间，TUV南德将通过线下展台等渠道，推出照明产品全球市场准入及一站式解决方案。

展会首日，TUV南德为企业介绍了照明产品全球市场准入要求，各国法规更新等，并在线解答质量和安全问题，以帮助企业快速无障碍进入全球照明市场。随着高效节能新型照明技术逐渐成为主流趋势，接下来，TUV南德将更加关注照明及LED企业在进入全球市场所面临最低能源效率要求、强制性法规等技术壁垒和挑战，助力企业有效应对法规要求，高效占领国际市场。



媒体直播走馆采访

作为独立权威的第三方认证检测机构，TUV南德始终聚焦热点法规及市场准入要求，提供高效照明产品的一站式服务。其遍布全球的专业化实验室能够为照明厂商提供包括欧洲、美洲、大洋洲、亚洲、中东及非洲在内的全球30多个国家和地区的符合性测试和认证，助力企业顺利开拓国际目标市场。

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TUV南德携照明产品综合解决方案出席光亚展，助照明产业优质发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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