北京2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 双盈时代 · 苏美人生。LG健生&苏亚医美战略协作签约会暨Y-SOLUTION诗如萱新品发布会于11月23日在上海苏宁艺术馆隆重举行。

出席本次盛会的嘉宾有：LG健生CEO金延珉女士；苏宁环球文化集团执行副总裁马莉莉女士；LG健生销售总经理周险峰先生；同济大学附属同济医院整形美容外科崔海燕教授；中国美术学院邓小鹏教授；苏亚医美集团副总裁助理/无锡苏亚医疗美容医院总经理向喆；上海天大医疗美容医院总经理­陈飞；上海天大医疗美容医院副总经理卢浩；苏亚医美集团质控管理部总监王枥东；LG健生销售副总经理沈波丽女士；LG健生医美事业部副总经理高敬女士。

LG健生携手苏亚医美共同开启医美新未来

LG健生销售总经理周险峰先生表示，很高兴能与苏宁环球文化执行副总裁马莉莉女士一起开启双方深度合作的新征程。作为致辞嘉宾，周险峰先生对现场所有来宾表示了热烈欢迎，并对本次战略协作表示了充分肯定，更对Y-SOLUTION诗如萱新品的上市表达了期许。

LG化学旗下的伊婉玻尿酸产品自2013年进入中国市场，销量超过600万支。8年以来，LG玻尿酸和中国医美行业一路同行，至今已获得广大医生和求美者的选择和信赖。此次，将LG化学尖端的医美产品Y-SOLUTION诗如萱引入中国，服务于广大求美者，期望可以更加快速准确地把握中国医美市场的变化和挑战，在产品，学术，服务等多个领域去满足中国医美市场和求美者的需求。

苏亚医美作为苏宁环球旗下医美业务的重要基石，拥有5家规范化运营的医美医院，堪称中国医疗美容行业的领航者，此次双方签署战略合作协议，是LG健生和苏亚医美携手并进，合作共赢的新起点，相信通过双方的通力合作，必将开创Y-SOLUTION诗如萱玻尿酸在中国市场上新的辉煌，为中国医美行业的发展贡献更大的力量。

玻尿酸行业大势所趋，实力品牌蓄势待发

同济大学附属同济医院整形美容外科主任兼中国整形美容协会医美与艺术分会会长崔海燕教授为在场的来宾分享了《探索形象科学的美学之路》主题演讲。他表示如今的医疗美容，更依赖科技含量高的医美产品，尤其是玻尿酸行业，对生产企业有很高的要求。在医美行业中应用较多的玻尿酸产品，必定是正规品牌生产、经过长期的市场检验、经过备案监督，才能在市场内流通。好的玻尿酸产品，应该在品牌立意、生产原料、生产工艺、专利技术上都有过硬的实力，才能成为正规的医疗美容机构和求美者放心选择的产品。

LG化学在玻尿酸相关医药品、医疗器械方面有三十多年的研发历史，无论是HA原料还是玻尿酸成品，全程安全有保障。此次推出的Y-SOLUTION诗如萱新品玻尿酸，在生产工艺和技术上更是下足功夫，采用新HICE技术生产的玻尿酸，具有更优秀的塑形力，制造过程中通过溶胀工艺使水分充分吸收，大大降低肿胀发生。在越来越成熟的医美市场，诗如萱高端玻尿酸持续提供差异化的产品和解决方案，能为中国求美者带来更好的选择。

颜值时代下，何为真正的美

随后，与会嘉宾就“颜值时代下，何为真正的美”为主题进行了圆桌会议。中国美术学院教授邓小鹏教授表示，通过追溯人类追求美的历史，可以看出人们判断“善”和“美”这些品质的神经机制是重叠交错在一起的。

嘉宾们也在讨论中表示，在这个颜值时代，求美者追捧的美逐渐转化为“自我的美”，能表达自我的美才是真正的美。作为医美行业的从业者，目标就是帮助求美者实现自然美丽的容颜，让求美者由内而外都绽放自信的美。

科技实现愿望，美丽更自然

随着颜值经济的发展，求美者对面容改善的需求不断提高，医美市场逐渐成熟，现今社会对医疗美容的认知已经非常普遍、理性，自然的变美是医疗美容的大势所趋。想要在日趋完善的医疗美容市场站稳脚跟，只有提供更加完美，优势突出、经得住市场考验的产品和消费者的信赖，才是长存于市场的重要法则。

求美者的要求在提高，医美产品在升级，作为大众变美载体的Y-SOLUTION诗如萱新品玻尿酸也是如此，依靠LG化学30余年的玻尿酸生产经验、独有的制作工艺及强大的产品力，以及符合亚洲人审美特点的“自然改变面容形象”美学理念，助力求美者在变美的道路上步入捷径。

医与生活共连接，美与品味相结合，相信本次LG健生和苏亚医美的强强联合，将引领医美行业新技术、新方向、新理念的全面发展，为中国求美者带来更为专业化、科学化的产品及服务。

LG美妍诗如萱新品玻尿酸发布会，携手苏美共创双盈 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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