从2020年初到现在，在拉丁美洲的客户群增长了45%

英国剑桥2021年11月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 网络安全人工智能领域的全球领先企业Darktrace今天宣布，一家美洲前十强的电信公司，随着其拉丁美洲的业务持续增长，该公司为采用网络人工智能技术签订了数百万美元的合同。

该电信巨头在Darktrace的检测、调查和响应的产品系列中选择了解决方案，包括Darktrace的“自主响应”产品、Darktrace Antigena，成为拉丁美洲采用Darktrace人工智能驱动方式进行网络防御的不断增多的客户之一。这些客户包括：GMX Seguros、Totalsec、Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)、Orbia、Hospital Albert Einstein和Grupo Energía Bogotá。

Darktrace首席执行官Poppy Gustafsson OBE表示：“我们非常欢迎拉丁美洲重要的新客户，并通过壮大Darktrace在巴西、墨西哥和哥伦比亚的团队，扩大我们在该地区的存在。我们的自学习AI是组织的独特盟友，因为用它可以快速阻止整个数字基础设施中不断升级的网络威胁，而不会中断正常的业务运营。”

Darktrace还继续扩大其在拉丁美洲的合作伙伴关系，合作伙伴包括AGT Networks、Neosecure、Datawarden、iSecurityQA和Mainsoft。

Darktrace在美洲签下数百万美元的合同 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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