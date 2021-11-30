对话酒旅业新兵：追逐热爱，全心投入

北京2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年11月26日酒店人才发展论坛上，环球旅讯COO王京先生对自己、也对在场的行业嘉宾提出一问：“如果我没有选择这个行业，我最可能从事的职业是什么？”

当前，愿意学酒店管理的年轻人逐步减少，专业毕业生转行率出现上升。对此现象，浩华管理顾问公司执行董事戴雪英女士、宏昆酒店集团首席运营官王季先生、太古酒店集团区域人力发展部总监宋玉雪女士与中瑞酒店管理学院学生代表，围绕“酒店是职业梦想的高地还是荒原”开展了一场真诚的对话。



宏昆酒店集团COO王季受邀参加2021酒店评论人才发展论坛

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运气、赛道、勤奋，哪个对职业发展最重要？

在本轮选择中，超过半数的学生选择了“运气”选项。

宏昆酒店集团COO王季先生同样把票投给了“运气”。他说：“在选择旅游行业这个大赛道的前提下，如果在初入行的阶段遇到了一个很好的职业导师，那就是莫大的运气。一位杰出的职业导师可以帮助新人作出更清晰的职业规划，少走弯路。”王季先生2005年作为管培生进入雅高集团，在当时的职业导师带领下，在短短4年时间里就成为集团当时唯一的中国籍副总裁，而这段职场成长的经历与运气是分不开的。

会上，王季先生还对酒店管理专业的同学们分享了关于未来职业规划的建议。他以宏昆酒店集团打造的战略级品牌“朗丽兹酒店”为例，建议大家顺应行业发展趋势，搭乘当前中高端酒店市场发展快、包容性强、前景广的行业“顺风车”，从中高端酒店品牌做起，逐步适应酒店管理，未来也能够更好地融入行业的其他细分赛道。

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酒店行业未来最大的挑战是什么？

环球旅讯CCO王京先生认为目前旅游市场整体客源增量下降，营销对于酒旅人来说变得更困难。其原因主要是因为年轻化的主流消费者所习惯的生活方式与上一代人有了较大不同。了解年轻人的消费潮流，对当前的酒店从业者是很大的挑战、而且不同的酒店类型会面临不同的消费逻辑，这也对酒旅人的工作提出了更高的要求。

浩华管理顾问公司执行董事戴雪英女士建议年轻人不要过分关注表面上的流行趋势，酒店管理是一个充满想象力和活力的行业，它作为服务业的其中一个分支，在未来会更纯粹化、更极致化、更碎片化、更简单化，从而给消费者带来更多满意的体验，过程中一定会诞生出很多新的商业机会。

太古酒店集团区域人力发展部总监宋玉雪女士认为酒店管理工作不是“流水线”式的标准化工厂，酒店永远服务于人，酒店从业者永远都要跟人打交道，因此必须重视酒店和客人之间的情感连接。

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对准备进入这个行业的新人有什么建议？

王季先生对同学们的建议是：每一个行业都需要新鲜血液的注入，才能持续地展现活力。现在的连锁酒店领域，门店店总的年薪都比较可观。但同学们一定要掌握岗位所需要的技能，当投身到工作之中，并真正热爱的时候，收入也会水到渠成。

王季先生介绍道：“宏昆酒店集团坚持以贡献者为本，并提出了一套兼顾待遇和职业成长的‘员工关怀计划’，它围绕员工的‘四感’而设计：通过工作环境的软硬件升级提升幸福感，以员工需求为主导建立归属感，可视化的人才晋升和奖励机制实现成就感和自豪感。”

2021年，疫情的不时突袭，加剧了酒店业的不确定性，但未来前景仍是光明。酒店人才必须在新视野下，依靠新思维、新模式，去突破各种局限，快速应变以适应酒店业的低谷与复苏。而无论是前辈还是新兵，都要追逐热爱，全心投入，方能推动行业持续向好前行。

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