招商维京游轮首航季揽获多个奖项，推出全家游不二之选的新春航次

深圳2021年11月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，招商维京游轮连续斩获悦游金榜“游轮突破奖”、蓝莓评测“最佳国内出港高端游轮”和城市旅游“年度创新奢华游轮”等奖项，今年国庆日首航至今便取得如此佳绩，证明了业界对招商维京游轮的高度认可。截至11月28日，招商伊敦号已经圆满运营了9个航次（含体验航次），由宾客填写的《全程综合问卷》结果显示，目前宾客对招商伊敦号的净推荐值达到87（满分为100），且整体游轮体验的分值达到3.92，接近满分4分，充分显示了消费者对产品的喜爱和肯定。

在康泰纳仕集团旗下高端旅游生活杂志《悦游Condé Nast Traveler》发布的2021悦游金榜“Gold List”榜单中，招商维京游轮荣膺该榜单唯一一个游轮领域的奖项 — “游轮突破奖”。作为旅游行业的全球性权威名单，悦游金榜 Gold List邀请追求品质生活、懂得且享受高端旅行方式、有独到见解的旅行专家与《悦游》编辑部一起，推选最钟爱的酒店、航空公司、游轮、目的地。经由多方意见及评选结果产生的“金榜 Gold List”代表着真正客观的品质之选，被旅行消费者视为“黄金标准”。



招商伊敦号

而在高端消费领域的专业评测中，招商维京游轮还荣获由独立第三方评测机构《蓝莓评测》颁发的2021蓝莓大赏“最佳国内出港高端游轮”。该评测邀请蓝莓侦探赴实地考察探访，综合众多消费者的真实反馈，体现了消费者对招商维京游轮舒适的硬件设施和贴心细致的服务的认可。此外，招商维京游轮还获得了由高端生活方式媒体《城市旅游City Traveler》评选的“年度创新奢华游轮”。作为在业界拥有相当影响力的旅游媒体，《城市旅游》通过各方专家的严格评审，全面评估旅游产品的创新能力，对招商维京游轮专为中国宾客打造的富含人文底蕴的奢华旅行体验给予了肯定。



行业首创之一的海上无边泳池

“我们十分荣幸能在2021年首航季获得如此佳绩，这表示我们为中国宾客量身定制的‘中国海岸人文之旅’受到了肯定。不同于以往国内市场的其他游轮产品，我们提供的是中国沿海目的地的深度人文之旅，结合船上启迪思维的文娱体验，致力于带领中国宾客从崭新的视角重新认识祖国的风采。同时，我们希望通过贴心、有温度的服务让宾客在招商伊敦号这座‘海上移动度假酒店’上，感受到像在家一般的舒适和自在。”招商维京游轮产品开发兼营销副总裁陈炜芸表示，“今天我们也发布了4个新春航次，诚邀宾客带着家人一起登船体验年味十足的温馨之旅，在我们精心打造的‘海上之家’庆团圆，迎接虎年。”



尊享套房

招商维京游轮新春航次包括于2022年1月23日、1月30日、2月6日、2月13日出发的“8日魅力南海之旅（深圳-三亚-深圳）”4个航次，宾客将在第一艘中国籍奢华游轮 — 招商伊敦号上重拾丰富多彩的传统年俗，享受仅限新春航次的专属体验和连连惊喜。在新春航次运营期间，招商伊敦号将按新春主题被装扮一新，宾客将在优雅但不失喜庆的“海上之家”与各种惊喜不期而遇；船上多间餐厅精心准备满满中国南北年味的团圆宴，年年有鱼、鸿运饺子、迎福乳猪等多道吉祥菜色免费享；侍酒师将以传统中式酒及满载寓意的食材创意呈现新年特饮，为宾客提供与亲友欢聚一堂、共享美酒佳肴的丰富选择。此外，宾客还可以在船上体验气氛拉满的应节活动 — 新年主题演出和演讲、捞起发财鱼生、醒狮贺岁拜年、逛市集写挥春，与全家人共庆团圆，开启温暖的南海之旅。

在新春期间的8日魅力南海之旅行程中，招商伊敦号将从深圳出发，带领宾客前往极具热带风情的“东方夏威夷”三亚，感受南国风光与椰风海韵，触摸天涯海角的文化与诗意，揭开鹿回头浪漫的黎族爱情故事。回到深圳，宾客也可享受专属游轮游，在海上近距离欣赏港珠澳大桥的壮观美景。除这些船票已含的岸上游览项目之外，宾客还可通过更多升级游览项目深入当地文化或尽享海岛风情。

在招商伊敦号上，除了一系列适合全家一起参与的喜庆新春特色体验及文娱，全船优雅独特的北欧设计风格，还有中西融合的餐饮也是亮点。船上的7间餐厅均免费，包括深受宾客欢迎的Manfredi’s意大利餐厅及Mamsen’s北欧点心餐吧。特色酒吧除了提供精选葡萄酒及特调鸡尾酒，还有知名中国酒及臻选功夫茶。文娱及休闲方面，除了丰富的表演及活动，船上更有2000多本甄选好书、2间影院、地道的北欧SPA、2个泳池、设施完善的健身房、迷你高尔夫球等，为新春期间举家登船出游的宾客提供了多种共度欢乐时光的选择。



以传统中式酒为基酒的红火应节特饮

在为宾客提供多彩的旅行体验同时，招商维京游轮也格外重视防疫措施，制定了完善的健康防护计划，包括所有宾客在登船前均经过健康筛查并提供有效的核酸检测阴性证明、客房均配有独立空气处理装置、所有电梯中均装有紫外线消毒灯、所有公共区域均由紫外线消毒机器人在非高峰时段进行例行消毒等，致力于在旅程中的每一个环节保障全体宾客和船员的安全与健康，让宾客们能安心地享受旅程。

即日起，预订招商维京游轮2022年新春航次的宾客可享限时优惠：

买2赠1新春特惠：订2间客房加赠1间，携亲朋好友举家海上团圆，共贺虎年新春佳节 赠送价值 RMB 2,600/人的港务费、游轮服务费、船上Wi-Fi费用大礼包

招商维京游轮首航季揽获多个奖项，推出全家游不二之选的新春航次 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com