喜力宣布F1冠军为大使并与甲骨文红牛车队合作

喜力®很高兴与甲骨文红牛车队赛车手、全球F1®超级巨星荷兰人马克斯·维斯塔潘(Max Verstappen)合作,共同迎接非凡新赛季

维斯塔潘将成为喜力®0.0官方大使,倡导理性饮酒

这项合作让两个荷兰偶像携起手来,通过一系列创造性的活动吸引下一代粉丝,其中包括令人兴奋的新游戏计划:Player 0.0

自2016年进入F1®领域以来,喜力®一直凭借备受瞩目的赛车运动合作伙伴关系宣传"开车不喝酒"

喜力®还宣布与甲骨文红牛车队建立伙伴关系,让赛车运动中的这两个创新者和巨头联手合作

阿姆斯特丹2023年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一级方程式®巴林2023赛季不到两周即将开幕,其全球合作伙伴喜力®宣布,与全球F1®超级巨星、荷兰车手马克斯·维斯塔潘建立新的全球合作伙伴关系,迎来又一个非凡的赛季。



New HEINEKEN® 0.0 ambassador Max Verstappen with HEINEKEN® CEO Dolf van den Brink

荷兰最著名的啤酒与赛车手携手组成合作伙伴关系,将通过一系列富有创意和有意义的活动吸引下一代粉丝,重点关注理性饮酒。

第一项内容将是Player 0.0,这是喜力®和维斯塔潘正在共同开发的一项令人兴奋的新游戏计划,为车迷创造全新的虚拟赛车体验,获胜的游戏玩家最终将与世界顶级赛车手对决。

现任世界冠军维斯塔潘也成为喜力®0.0的官方大使,通过正在进行的"开车不喝酒"等一系列赞助活动,提倡理性饮酒。

现任F1®世界冠军马克斯·维斯塔潘表示:"我本人来自荷兰,能与喜力这样的标志性荷兰品牌合作真的意义非凡。认识我的人都知道我性格坚定,作为一名车手,我不能容忍任何出错的可能。因此我很高兴加入‘开车不喝酒‘宣传活动,帮助提高理性饮酒的意识。作为一名狂热的游戏玩家和热情的模拟赛车手,我很高兴能够参与正在开发的Player 0.0新游戏计划。"

喜力®还正式宣布了甲骨文红牛车队和喜力®0.0的合作伙伴关系,这一完美组合将性能与游戏相结合,提供世界级的娱乐和卓越的车迷体验。这两个全球品牌还将在音乐和游戏等领域推出令人兴奋的全新生活方式活动,并支持喜力®的理性饮酒活动"开车不喝酒"。这一合作伙伴关系将通过F1®的头号车手和车队与全球车迷进行互动和联系,帮助车迷了解世界级赛车队的幕后动态。

甲骨文红牛车队负责人克里斯蒂安·霍纳(Christian Horner) 表示: 喜力®0.0已成为全球F1®大家庭的重要组成部分,为我们的全球粉丝群提供令人振奋和引人入胜的娱乐机会,无论是在赛道上还是在家中。我们迫不及待地再次与他们合作,看看本赛季能为粉丝带来怎样精彩纷呈的机会。"

这些新的合作伙伴关系补充了喜力®与一级方程式赛车®的现有关联,事实证明,这种关联成功地扩大了这一荷兰品牌在全球和目标地方市场饮酒场合的影响力。

喜力®品牌全球负责人Bram Westenbrink表示:"能与现任世界冠军合作,还能与他身后的甲骨文红牛车队携手,这令我们非常激动。马克斯是荷兰和世界级的偶像。他是喜力0.0的完美代言人。他在赛道内外和模拟赛车社区的激情将把我们的信息传播到Player 0.0的游戏世界,帮助我们推动理性饮酒。"

自2016年进入赛车运动世界以来,喜力®一直致力于围绕人们对酒驾的态度带来真正转变,并于2022年5月重新启动了他们的"开车不喝酒"活动。喜力®一直倡导理性饮酒,目前通过全球赛车运动合作伙伴关系提供一个有效的平台来消除对负责任饮酒的偏见。除此之外,喜力®还承诺将所有媒体预算的10%以上用于投资支持上述计划。

