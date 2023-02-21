上海2023年2月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 寒辞去冬雪，暖带入春风。在2023年开春之际，以"坚韧创新 乘风共进——为中国医药经济新稳态融注新动能"为主题的"第三十四届全国医药经济信息发布会"在广东珠海顺利举办。

在本届全国医药经济信息发布会上，上海和黄药业有限公司（简称"上海和黄药业"）以中医药发展行业标杆的姿态，荣获"头部力量•中国医药高质量发展成果企业（2022）"、"头部力量•中国医药高质量发展成果品牌(2022)"、"2022中国医药社会责任媒体观察责任先锋"、"2022年度中国医药行业质量匠心企业"四项大奖，为行业注入了更多创新动力与强劲的榜样力量。旗下产品"上药牌"麝香保心丸更是一如既往地发挥出品牌光芒，斩获"头部力量•中国医药高质量发展成果品牌（2022）"。

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推进高质量发展，是新时期中医药产业发展的核心价值导向。《医药经济报》发起"头部力量•中国医药高质量发展成果（2022）"盘点，从媒体视角礼赞行业头部企业在新周期的责任与担当，全面展现新风貌。

守正创新，勇毅起航。在中国医药产业转型升级的新时代下，一大批追求卓越的企业正在成为我国医药产业高质量发展的开拓者、实践者和引领者。上海和黄药业便是这滚滚浪潮中，把握机遇、开拓前行的时代主角。

恪守初心，传承与创新并行。四十年前，新一代微粒丸制剂、"苏合香丸"的新载体——麝香保心丸诞生。而上海和黄药业自2001年诞生之初，便主动应用国际先进的科学技术和方法，对麝香保心丸进行二次开发、不断创新，打造独树一帜的"上药牌"麝香保心丸，走出了一条坚如磐石的循证之路。

二十载光阴，上海和黄药业遵循中医药发展规律，一步步阐明复方中药的药效物质基础、作用机制和临床疗效，开展循证研究和真实世界研究，建立现代中药全面质量控制体系……毋庸置疑，上海和黄药业作为我国中药产业高质量发展的头部担当，为推动中医药现代化、国际化发展贡献了重要力量。

在坚持现代循证医学验证的过程中，麝香保心丸凭借从"经验"到"证据"的循证医学获得了多个专家共识的权威推荐。2021年，MUST以高质量循证研究证据证实麝香保心丸治疗冠心病良好的安全性及有效性，充分肯定其临床价值。2022年，《麝香保心丸治疗冠心病专家共识》（以下简称《共识》）对规范麝香保心丸在冠心病人群中的应用发挥指导作用。值得一提的是，此《共识》由全国西医、中医、中西医结合等跨学科198位专家共同精心讨论修订编制而成。

年复一年，上海和黄药业不断迈出新步伐。从MUST研究到《共识》的发布，麝香保心丸在我国中医药循证医学发展史上具有标志性意义，对中医药传承创新和产业发展必将产生广泛而深远的示范和带动作用。

锐意进取，责任与荣誉同担。此次，上海和黄荣获"2022中国医药社会责任媒体观察责任先锋"、"2022年度中国医药行业质量匠心企业"，诠释了"重实干、善作为"的意义。成立至今，上海和黄药业将"促进人类健康，研制和提供具有卓越临床价值的中药及相关健康产品"的这一使命实践到底，始终把药品质量安全放在首位。三年里，麝香保心丸连续上榜"中国家庭常备药"榜单，成为唯一入选"十大医药影响力品牌"的中成药，受第七届医学家峰会颁发"2021年度医药影响力品牌"，并荣获"十三五中国医药科技标志性成果"荣誉称号。如此斐然成绩，展示出国民对麝香保心丸的极大信赖与认可，上海和黄药业也肩负起更多维的责任。

冬尽今宵促，年开明日长。"十四五"高质量发展新时期，上海和黄药业将继续锚定凝心聚力、乘风共进的新起点，推动中医药现代化、国际化，不断刷新自身的价值与成就。2023年已至，在这个守正创新的新时代，上海和黄药业也将顺势而为，切实履行呵护群众生命安全和身体健康的重要责任，继续遵循中医药发展规律，传承精华，做老百姓用得起的放心药。

上海和黄药业再夺"头部力量" 荣获行业四项年度大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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